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Міноборони просить українців долучитися до контролю за якістю харчування військових

Україна, Четвер 12 листопада 2020 10:57
Міноборони просить українців долучитися до контролю за якістю харчування військових
Фото: харчування військових (mil.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністерство оборони просить українців долучитися до контролю за якістю харчування військовослужбовців. У відомстві налагоджуються канали зворотного зв’язку для отримання відгуків від військових.

Про це повідомляє прес-служба МОУ.

"У нас є кілька ініціатив, серед яких і запровадження спеціалізованого каналу у соціальних мережах для зворотного зв’язку щодо харчування у військових частинах. Є також бачення щодо залучення активістів до контролю якості за харчуванням, можливо, наприклад, у вигляді наглядової ради", - заявив замміністра оборони Ігор Халімон.

Він підкреслив, що Міноборони та Збройні сили будуть вдячні за будь-яку допомогу у зазначеному питанні.

Нагадаємо, на початку квітня набрав чинності закон про зміни до бюджету-2020 щодо харчування військових.

Як писало РБК-Україна, нещодавно Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. За проект закону №4130 проголосували 324 депутати.

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