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Закон про зміни до бюджету-2020 щодо харчування військових набрав чинності

Новини » Політика     03.04.2020 - 08:14
Закон про зміни до бюджету-2020 щодо харчування військових набрав чинності
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пролонгується термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування для ЗСУ

У п'ятницю, 3 квітня, закон "Про внесення зміни до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців" набув чинності. Вчора він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Законом передбачається дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони і МВС термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати підтримали за основу та в цілому урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". За нього проголосували 302 парламентарії. У середу, 1 квітня, проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

У четвер документ був оприлюднений в газеті "Голос України".

Як писало РБК-Україна, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

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