Розвідка назвала чисельність російських військ біля України
Біля кордонів України і на тимчасово окупованих Росією територіях знаходяться російські війська. За даними розвідки, на початок листопада їх загальна чисельність становить близько 90 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
За даними розвідки, біля українських кордонів знаходяться війська 8-ї, 20-ї армій Південного і Західного військових округів, а також сили і засоби Чорноморського флоту РФ.
"Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання і частини 4-ї, 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що на тимчасово окупованих територіях Донбасі розгорнуті і діють два армійські корпуси російських військ.
"Слід зазначити, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після публікації Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України - Міністерство оборони спростувало цю інформацію.