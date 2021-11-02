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Розвідка назвала чисельність російських військ біля України

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Вівторок 02 листопада 2021 20:59
Розвідка назвала чисельність російських військ біля України Фото: біля українських кордонів чисельність військових РФ становить близько 90 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Біля кордонів України і на тимчасово окупованих Росією територіях знаходяться російські війська. За даними розвідки, на початок листопада їх загальна чисельність становить близько 90 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За даними розвідки, біля українських кордонів знаходяться війська 8-ї, 20-ї армій Південного і Західного військових округів, а також сили і засоби Чорноморського флоту РФ.

"Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання і частини 4-ї, 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на тимчасово окупованих територіях Донбасі розгорнуті і діють два армійські корпуси російських військ.

"Слід зазначити, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після публікації Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України - Міністерство оборони спростувало цю інформацію.

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Міністерство оборони України Російська Федерація
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