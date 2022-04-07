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Зеленський не вважає реальним застосування Росією ядерної зброї

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 21:52
Зеленський не вважає реальним застосування Росією ядерної зброї Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. Глава держави додав, що російське керівництво любить життя і не хочуть віддавати владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Індійському телеканалу Republic Media Network.

"Використання будь-якої зброї, в тому числі ядерної, буде не тому, що хтось заступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що саме перевага, а не тоді, коли Росія буде загнана в кут. За його словами, зараз ще рано говорити про те, що Москва знаходиться в такому становищі.

Крім того, зазначив Зеленський, російське керівництво хоче жити і не бажає віддавати владу. "Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не розглядають ідею застосування ядерної зброї проти України.

Зазначимо, військові США заявили, що останнім часом ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".

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