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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 37,2 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 10:50
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 37,2 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ працюють в штатному режимі відповідно до зимового графіку роботи

Пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 7 грудня 2018 року, перетнули 37,2 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, вчора через КПВВ прослідували 37,2 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів. Так, через "Майорське" прослідувало 8 215 осіб та 845 авто, через "Мар’їнку" - 8 555 осіб та 1 490 транспортних засобів, через "Новотроїцьке" - 7 475 осіб та 1 405 машин, через "Гнутове" - 3 810 осіб та 895 транспортних засобів, через "Станицю Луганську" пройшли 9 175 осіб.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі відповідно до зимового графіку роботи. Сьогодні зранку, 8 грудня, на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів: "Майорське" - 35/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 50/70; "Гнутове" - 30/35.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 7 грудня, внаслідок обстрілів позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий.

Також повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала влучання боєприпасів в житлові будинки в Чермалику (Донецька область) унаслідок обстрілів бойовиків.

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