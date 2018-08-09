На окупованому Донбасі вкотре стався збій в роботі мобільного зв'язку

У компанії з'ясовують причини збою в роботі мобільного оператора

На окупованій території Донецької і Луганської областей в черговий раз стався збій в роботі мобільного зв'язку оператора Vodafone. Про це РБК-Україна повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторія Рубан.

"Там були якісь перебої в електропостачанні в Луганську. Ми зараз намагаємося з'ясувати, в чому причина і відновити зв'язок", - повідомила Рубан.

Про проблеми з мобільним зв'язком користувачі соцмереж почали повідомляти приблизно о 6:30 сьогодні, 9 серпня.

Як повідомляє "Остров", так зване "міністерство зв'язку" ОРДО стверджує, що зв'язок українського мобільного оператора відсутній "через аварію на власній телекомунікаційній мережі Vodafone" на окупованій частині Луганської області.

Нагадаємо, 20 липня на окупованому Донбасі був відсутній мобільний зв'язок від Vodafone у зв'язку з проривом оптоволоконної лінії.

До цього останній раз мобільний зв'язок в цих районах зникав 9 липня теж у зв'язку з пошкодженням оптоволоконної лінії