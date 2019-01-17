У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалих на Донбасі військових

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вчора бойовики 11 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 16 січня, в ході бойових дій постраждали 10 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Гуцуляк повідомив, що вчора після десятої години ранку в районі Троїцького бойовики з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) обстріляли вантажний автомобіль українських військових Урал-4320, який підвозив військовим продукти та воду. Внаслідок обстрілу 5 військових отримали поранення різного ступеню та ще 5 отримали травмування.

Як повідомили у Міноборони, станом на дев'яту годину ранку на Донбасі вже зафіксовано 3 обстріли в районі Пісків з боку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, спеціальна місія ЄС наприкінці січня поточного року вивчатиме питання зміцнення українського Донбасу.