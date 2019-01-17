В Минобороны подтвердили информацию о пострадавших на Донбассе военных

Иллюстративное фото (УНИАН)

Вчера боевики 11 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 16 января, в ходе боевых действий пострадали 10 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 11 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Гуцуляк сообщил, что вчера после десяти часов утра в районе Троицкого боевики из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) обстреляли грузовой автомобиль украинских военных Урал-4320, который подвозил военным продукты и воду. В результате обстрела 5 военных получили ранения различной степени и еще 5 получили травмы.

Как сообщили в Минобороны, по состоянию на девять часов утра на Донбассе уже зафиксировано 3 обстрела в районе Песков со стороны пророссийских боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации министра иностранных дел Украины Павла Климкина, специальная миссия ЕС в конце января текущего года будет изучать вопрос укрепления украинского Донбасса.