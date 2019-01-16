Клімкін: спеціальна місія ЄС вивчатиме питання зміцнення українського Донбасу

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Спеціальна місія ЄС працюватиме наприкінці січня

Спеціальна місія ЄС наприкінці січня поточного року вивчатиме питання зміцнення українського Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

"Наприкінці цього місяця буде спеціальна місія ЄС, яка подивиться як зміцнити український Донбас. Всім прекрасно зрозуміло, що РФ дуже послідовно намагається проводити логіку окупації Азовського моря. Ми не маємо дати Росії це зробити", - сказав він, зазначивши, що рішення не може бути для окремого міста, воно має бути для всього Донбасі.

"Ця місія подивиться комплексно на різні проекти...Лайчак (міністр закордонних справ Словаччини і голова ОБСЄ Мирослав Лайчак, - ред.) буде говорити з міністрами закордонних справ ЄС, він звернеться з конктретними пропозиціями, але за результатами роботи місії, яка буде наприкінці цього місяця", - сказав він.

Прес-підхід Міністра @PavloKlimkin у м. Сєвєродонецьк за підсумками зустрічі з представниками Луганської ОДА https://t.co/9EIVN0Itfi — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 16, 2019

Нагадаємо, раніше Клімкін повідомляв, що представники ОБСЄ пропонують створити спільну місію ООН і ОБСЄ на Донбасі. Відповідна ініціатива була представлена у рамках контактної групи у Мінську.

Крім того, Клімкін заявляв, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі отримає нове обладнання для того, щоб мати можливість краще фіксувати обстріли.