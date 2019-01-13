Бойовики продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

БПЛА ОБСЄ зафіксував гаубиці, танки та протитанкову гармату неподалік від Софіївки

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила, що збройні формування РФ та їх найманці продовжують грубо порушувати домовленості, що передбачені Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В опублікованому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 12 січня 2019 року вказано, що 10 січня БПЛА Місії зафіксував на північному сході від Донецька озброєння, яке належить найманцям збройних формувань РФ.

"Неподалік від Софіївки (колишнє Карло-Марксове) три самохідних гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), п’ять танків (три T-72 й два T-64), а також одну протитанкову гармату (МТ-12 «Рапіра», 100 мм)", - повідомили в ООС.

Також 11 січня на південному заході від Луганська поблизу Хрустального спостерігачі зафіксували зосередження 22 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Окрім того, в місцях постійного зберігання важкого озброєння на непідконтрольних владі України районах Луганської області зафіксовано відсутність 17 самохідних гаубиць 2С1, 10 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", а також однієї 2А65 "МСТА-Б" і 5 РСЗВ БМ21.

Нагадаємо, бойовики в черговий раз обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ. Збройні формування РФ і їх найманці на Донбасі продовжують обстрілювати і навмисно грубо перешкоджати використанню безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ.