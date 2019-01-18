В Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, під час обстрілів бойовики застосовували міномети.

"Вчора внаслідок бойових дій один військовослужбовець зі складу об’єднаних сил зазнав осколкового поранення. Стан здоров’я українського воїна характеризується як задовільний, його було доправлено до військового госпіталю та надано медичну допомогу. Наразі життю військовослужбовця ніщо не загрожує", - повідомив він.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на 12 годину дня 18 січня на Донбасі порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України затримали на Донбасі пособника російських спецслужб.

Як писало РБК-Україна, вчора контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули 40 тис. осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів. Пункти пропуску працюють у штатному режимі.