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Пункти пропуску на Донбасі перетнули 40 тис. осіб

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 09:17
Пункти пропуску на Донбасі перетнули 40 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

За минулу добу, 17 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі операції Об'єднаних сил перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 50/70; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/40. В даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі.

За минулу добу КПВВ перетнули 40 000 осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9280 осіб і 945 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8535 осіб і 1290 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7670 осіб і 1215 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4450 осіб і 940 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10095 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу поранено одного українського військового.

Українська сторона тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі вимагає встановити пункт моніторингу ОБСЄ в Керчі (Крим).

 

Наступне засідання ТКГ відбудеться 30 січня
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