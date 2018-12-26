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На Донбасі виникли проблеми з водопостачанням у 10 населених пунктів

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 00:24
На Донбасі виникли проблеми з водопостачанням у 10 населених пунктів
Фото: водопровід під Торецком (facebook.com/oleksandrkuts1)

Донецька фільтрувальна станція знеструмлена

Через складні погодні умови на Донбасі у вівторок, 25 грудня, без електрики залишилися кілька об'єктів водопостачання, внаслідок чого щонайменше 10 населених пунктів відчувають проблеми з водою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Вода Донбасу".

Зокрема, знеструмлена Донецька фільтрувальна станція через обрив ліній електропередачі в районі колишнього ринку "Господар". Внаслідок цього перебої з водою возничкли в Авдіївці, Торецьку, Слов'янську та інших містах і селищах Донбасу.

"Ремонтні бригади приступили до відновлення електропостачання після отримання дозволу на виконання робіт", - зазначили в КП.

Перший час подача води в Авдіївку в сектор багатоповерхової забудови буде здійснюватися за графіком. Що ж стосується приватного сектора, то через відсутність технічної можливості вода туди подаватися не буде.

Також на сьогодні повністю зупинена подача води в села Верхнеторецьке і Василівку. Крім того, знеструмлена водопровідна насосна станція №1 в Лимані, через що подача води припинена половині споживачів.

Знеструмлено свердловини сіл Шишовка, Нікішине, Мануйлове, Степанівка, а також насосна станція третього підйому Сніжного, подача води на місто припинена повністю.

У Слов'янську знеструмлено свердловини № 28, 29, 37, 38 та насосна станція "Мелова", в результаті чого зменшився обсяг подачі води з другого Донецького водопроводу.

За словами заступника керівника ВДА Торецка Сергія Винника, Горлівська фільтрувальна станція зупиняла роботу через негоду і знеструмлення.

"З 20:30 вода надходить у міський резервуар, поступово заповнюється мережа. Повної стабілізації водопостачання в більшості районів очікуємо вранці завтрашнього дня", - повідомив він.

Нагадаємо, в результаті погіршення погодних умов у ніч на 25 грудня було знеструмлено 128 населених пунктів.

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