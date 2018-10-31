У Білорусі вважають небезпечним будь-яке зволікання у вирішенні конфлікту на Донбасі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що не можна допустити, щоб діалог між Україною і РФ призвів до ще більшого конфлікту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає небезпечним будь-яке зволікання у вирішенні конфлікту на Донбасі. Про це він заявив сьогодні в ході відкриття зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Лукашенко відповів на запитання голови конференції Вольфганга Ішингера про те, що має статися, щоб переговори по обговоренню українського питання принесли результат. Президент Білорусі заявив, що не можна допустити, щоб цей діалог між конфліктуючими сторонами призвів до ще більшого конфлікту.

Нагадаємо, також сьогодні Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру у східних регіонах України. Зокрема, Лукашенко вважає важливим доповнити дипломатичний діалог взаємозв'язками парламентаріїв, представників регіональної влади, громадянського суспільства та експертів.

Раніше президент Білорусі заявив про готовність включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його рішення.