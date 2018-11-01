США та ЄС мають брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Ішинґер

Фото: Вольфґанґ Ішинґер (securityconference.de)

За його словами, розширення чи зміна формату переговорів щодо України могли б допомогти у врегулюванні ситуації

Сполучені Штати Америки (США) і Європейський союз (ЄС) мають підключитися до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на сході України. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Я переконаний, що США мають бути за столом переговорів, і Євросоюз загалом має бути представлений за столом переговорів", - заявив він.

Ішинґер вважає, що розширення чи зміна формату переговорів щодо України могли б допомогти у врегулюванні ситуації.

"Прогрес дійсно станеться, коли буде відповідна політична воля з обох сторін", - наголосив голова Мюнхенської безпекової конференції, додавши також, що до закінчення передвиборчої кампанії в Україні не варто очікувати якихось зрушень.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою на відкритому засіданні Ради безпеки ООН, засудивши підготовку бойовиками так званих "виборів" на окупованій території Донбасу.

Зазначимо, Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.