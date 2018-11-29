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Перетин КПВВ "Станиця Луганська" є небезпечним для людей похилого віку, - Human Rights Watch

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 10:16
Перетин КПВВ "Станиця Луганська" є небезпечним для людей похилого віку, - Human Rights Watch
Фото: зруйнований міст (flickr.com osce_smmu)

Зокрема, є небезпечним перетин пошкодженого мосту

Люди похилого віку, яким необхідно перетинати лінію розмежування через КПВВ "Станиця Луганська", стикаються з багатьма перешкодами, які загрожують їхньому здоров’ю та безпеці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Human Rights Watch.

Як зазначається, "Станиця Луганська" єдиний доступний КПВВ у Луганській області.

Міст, який доводиться перетинати людям, було сильно пошкоджено під час бойових дій: автомобілі рухатися ним не можуть, а людям доводиться перетинати пішки.

"Перетин є небезпечним для всіх, але може бути особливо важким для людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку. Під час візитів туди представників Human Rights Watch у березні, квітні та жовтні 2018 року, співробітники гуманітарних організацій неодноразово заявляли, що вони бачили, як люди падають на пандусах, включаючи людей похилого віку. Дерев’яні пандуси, не тільки небезпечно круті, але й нестабільні і можуть стати слизькими під дощем або снігом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку конфлікту на Донбасі у квітні 2014 року зникли або були викрадені до 4 тис. осіб.

За даними Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на території області розшукується 1 205 осіб, з них знайдено 633, доля 572 залишається невідомою. 

Також раніше повідомлялося, що на Донбасі 33 дитини досі знаходяться у розшуку.

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