На Донбасі бойовики обстріляли КПВВ "Майорське"

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Обстріл відбувався з боку Горлівки й вівся зброєю різних калібрів

В Донецькій області, 27 листопада 2018, бойовики підтримувані РФ обстріляли КПВВ "Майорське" зі стрілецької зброї різних калібрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що обстріл відбувався з боку Горлівки стрілецькою зброєю різного калібру по перепускному пункту в’їзду/виїзду.

"Факт обстрілу відразу був зафіксований черговою зміною українських прикордонників", - повідомляють в СЦКК.

На наступний день, перед початком роботи КПВВ "Майорське", прикордонники у правій зовнішній стінці виявили наскрізний отвір, а також пошкодження модуля паспортного контролю від влучання кулі.

"Пробивши зовнішню стінку, куля застрягла у внутрішній перегородці модуля", - повідомили в СЦКК.

Уникнути людських жертв та поранень вдалось тому, що КПВВ не працює в нічний час доби. Даний факт був зафіксований спостерігачами української сторони СЦКК.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, СЦКК повідомляє про накопичення озброєння бойовиків в районі Станиці Луганської. За даними звіту місії ОБСЕ, 26 листопада безпілотники СММ в черговий раз зафіксували в районі Станиці Луганської одну зенітну установку та чотирьох бойовиків, які перебували неподалік.