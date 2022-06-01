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В Міноборони охарактеризували почерк російської армії та її слабкі місця

Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові через програші бояться вуличних боїв із ЗСУ. Тому окупанти нищать міста повністю, щоб захоплювати їх без будь-якої соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Наразі ворог не може швидко реалізувати свої цілі, тому що опір чинить ЗСУ. Боротьба запекла, тому що ворог сильний. РФ переважає за кількістю особового складу, за кількістю озброєння і військової техніки, але ЗСУ дуже потужно знищують і фізично російських військових і техніку", - розповіла Маляр.

Вона уточнила, зараз окупанти намагаються вийти на географічні кордони в Донецькій і Луганській областях.

"Це амбіція, яку переслідував Путін і попередні 8 років. Друге - це те, що вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати, щоб з певною позицією виходити як вони вважають на якісь перемовини", - зазначила Маляр.

Заступниця глави Міноборони пояснила, в чому криється певний почерк поведінки російських військ.

"Вони (окупанти - ред.) намагаються не заходити і не починати вуличних боїв, тому що у вуличних боях вони програють. Очевидно через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати просто територію без соціальної інфраструктури", - підкреслила Маляр.

Вона також наголосила і на другому важливому моменті - росіяни не шкодують своїх людей і, щоб поповнити резерв техніки, вони свої виробництва перевели в посилений режим.

"І в нас є інформація, що заводи, які виробляють зброю, працюють в декілька змін", - додала Маляр.

Нагадаємо, що ситуація в Луганській області складна, зараз російські військові контролюють 70% Сєвєродонецька, але частина ЗСУ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції.

Додамо, станом на 1 червня опублікована свіжа карта бойових дій в Україні.

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