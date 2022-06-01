Опублікована свіжа карта бойових дій в Україні на 1 червня: де найскладніша ситуація
Станом на 98-й день повномасштабної війни Росії проти України найтяжчі бої ведуться зараз на сході нашої держави. Опублікована свіжа карта бойових дій на 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Tagesspiegel.
За даними карти, найскладнішою ситуація є у Сєвєродонецьку Луганської області, Лисичанську та на Курахівському напрямку. По всій лінії зіткнення триває обстріл українських позицій з метою оточення наших військ.
Ворог також штурмує Бахмутський напрямок, де намагається витіснити підрозділи українських військ з позицій у районах Білогорівки та Врубівки.
Водночас Збройні сили України зривають плани російських військових, оскільки наші військові розпочали контрнаступ у напрямку Нової Каховки, що відкриває новий плацдарм на півдні країни.
Також, як видно з карти, ЗСУ просуваються у Харківській області, відкидаючи ворога.
Нагадаємо, що окупаційні війська увійшли до центру Сєвєродонецька Луганської області. Ворог зараз закріплюється в центральних районах.
Також повідомлялося, що РФ сконцентрувала свої сили на захопленні Донбасу, але тим самим вона створює вразливі місця у важливій для неї Херсонській області, де ЗСУ проводять контрнаступ.
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