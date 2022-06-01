В Минобороны охарактеризовали почерк российской армии и ее слабые места

"Сейчас враг не может быстро реализовать свои цели, потому что сопротивление оказывает ВСУ. Борьба ожесточенная, потому что враг силен. РФ преобладает по количеству личного состава, по количеству вооружения и военной техники, но ВСУ очень мощно уничтожают и физически российских военных и технику", - рассказала Маляр.

Она уточнила, сейчас оккупанты пытаются выйти на географические границы в Донецкой и Луганской областях.

"Это амбиция, которую преследовал Путин и предыдущие 8 лет. Второе - это то, что они пытаются окружить украинские войска, чтобы шантажировать, чтобы с определенной позицией выходить как они считают на какие-то переговоры", - отметила Маляр.

Заместитель главы Минобороны объяснила, в чем кроется определенный почерк поведения российских войск.

"Они (оккупанты - ред.) стараются не заходить и не начинать уличных боев, потому что в уличных боях они проигрывают. Очевидно из-за этого они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать просто территорию без социальной инфраструктуры", - подчеркнула Маляр.

Она также отметила и на втором важном моменте - россияне не жалеют своих людей и, чтобы пополнить резерв техники, они свои производства перевели в усиленный режим.

"И у нас есть информация, что заводы, которые производят оружие, работают в несколько смен", - добавила Маляр.

Напомним, что ситуация в Луганской области сложная, сейчас российские военные контролируют 70% Северодонецка, но часть ВСУ отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции.

Добавим, по состоянию на 1 июня опубликована свежая карта боевых действий в Украине.

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