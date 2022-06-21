Міноборони назвало чисельність військ Білорусі на кордоні з Україною

"Але треба розуміти, що там є російські війська. Не скажу їхньої кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Поки що ми цього поки не бачимо", - пояснює Мотузяник.

Він розповів, що станом на зараз білоруська армія налічує понад 60 тисяч осіб і буде збільшена майже на 20 тисяч у зв’язку зі створенням південного оперативного командування.

Загроза Білорусі

За його словами, загроза боку білоруської сторони ніколи не спадала, але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угруповання.

"Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угруповання ми не бачимо", - каже Мотузяник.

При цьому, як зазначив речник Міноборони, дії ворога змушують українську сторону тримати війська на кордоні з Білоруссю.

"Така російська тактика станом на сьогодні - основний удар Луганщина, Донеччина, решта - постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони (загарбники - ред.) можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, проте ми вимушені укріплювати цей напрямок", - додає Мотузяник.

Що кажуть в Мінську

Нагадаємо, нещодавно лідер білоруського режиму пригрозив війною за західну частину України, щоб її нібито "не відтяпали".

Також Лукашенко пригрозив, коли Білорусь нібито може вдарити по Києву і назвав умову.

При цьому в Міноборони Білорусі заявляють, що не збираються нападати на інші держави, але "готові захищатися у разі потреби".

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