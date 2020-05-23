У Міноборони Ірану назвали винного у катастрофі літака МАУ

Винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без дозволу", у сформованих на той час умовах. Авіакатастрофа сталася в січні поточного року.

Про це заявив колишній іранський депутат Махмуд Садеки з посиланням на відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатами, передає Radio Farda.

За його словами, оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" Міністерства оборони, коли приймав рішення про запуск ракети.

Садеки зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану, роз'яснення причин "відсутність координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвело до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі над Тегераном.

Зазначимо, Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 осіб.

Нагадаємо, розшифровка бортових самописців збитого в Ірані українського "Боїнга" відкладається.

Крім того, Україна буде наполягати на встановлення винних у катастрофі літака МАУ і виплати компенсації сім'ям загиблих.

Додамо, що у МЗС не виключають звернення в Міжнародний суд ООН з даної події.