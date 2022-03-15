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Міноборони Британії попередило про підготовку РФ операції під "чужим прапором" з біо- чи хімзброєю

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Вівторок 15 березня 2022 05:08
Міноборони Британії попередило про підготовку РФ операції під "чужим прапором" з біо- чи хімзброєю Фото: у Міноборони Британії висловилися про чергову російську провокацію (diginomica.com)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної або біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британського оборонного відомства.

"Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в операції під "чужим прапором"", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, така операція може прийняти форму псевдо-нападу, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хім- або біозброї.

Нагадаємо, раніше США допустили, що Росія може застосувати проти України хімічну або біологічну зброю.

Перед цим постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи на Радбезі, відреагував на російські фейки про нібито таємні лабораторії в нашій країні та зазначив, що такою брехнею Росія "вистрілила собі в ногу".

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Великобританія Хімічна зброя Війна Росії проти України
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