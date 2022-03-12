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Брехнею на Радбезі ООН Росія вистрілила собі в ногу, - Кислиця

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Нью-Йорк, Субота 12 березня 2022 04:39
Брехнею на Радбезі ООН Росія вистрілила собі в ногу, - Кислиця Сергій Кислиця (Фото: dialog.ua)
Автор: Константин Широкун

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи в п'ятницю на Радбезі, прокоментував його рішення позачергового засідання по таємних лабораторіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми добре знаємо, що маніакальна одержимість, з якою Путін фантазує про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю, або інші загрози в Україні, дуже небезпечна. Це насправді може вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію «під чужим прапором", - сказав дипломат.

"Скликавши це засідання, країна-агресор знову вистрілила собі в ногу", - заявив Кислиця, зазначивши, що ще очевиднішою стала"божевільна маячня Путіна і його маріонеток, у тому числі російської місії при ООН".

На його думку, маніпулювання, до якого вдається Росія, поширюючи відверту брехню, показує неповагу до членів Ради Безпеки й підриває довіру до нього як до інституту.

"Насправді, Радбез повинен розглядати військові злочини та злочини проти людяності, які Російська Федерація здійснює що не день з 24 лютого 2022 року", - додав постпред.

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