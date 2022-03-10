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Білий дім: Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні

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Вашингтон, Четвер 10 березня 2022 01:04
Білий дім: Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні Фото: Джен Псакі, прессекретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Росія може готуватися до застосування хімічної або біологічної зброї. Операція може бути проведена під чужим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Раніше в МЗС РФ і Міноборони Росії зробили ряд заяв про нібито підготовку зброї в лабораторіях України. Київ неодноразово спростовував ці заяви.

"Тепер, коли Росія зробила ці помилкові заяви, а Китай, мабуть, підтримав цю пропаганду, ми всі маємо бути напоготові. Росія, можливо, застосує хімічну або біологічну зброю в Україні або організує операцію під помилковим прапором з його використанням. Це чітка закономірність", - йдеться в повідомленні.

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