Міноборони Британії показало актуальну карту бойових дій в Україні

Міністерство оборони Великобританії опублікувало нову мапу бойових дій в Україні. Станом на п'ятницю, 27 травня, головна лінія фронту проходить на сході та частково півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у Twitter .

Також, за даними Міноборони Британії, залишається загроза ударів по західних та північних регіонах України з боку окупантів.

Важка ситуація в Луганській та Донецькій областях, зокрема, в районі Краматорська.

Українські військові продовжують відштовхувати окупаційні війська до кордону у Харківській області. Також активні бойові дії точаться біля Миколаєва та Херсона.

Відповідно до оновленої мапи, протягом доби ситуація на лінії зіткнення практично не змінилася.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ та ISW, окупанти відновили наступ на Слов'янськ та в цілому на Донецький напрямок.

Водночас розвідка Британії зазначає, що Росія застосовує радянські танки Т-62 на півдні України.

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