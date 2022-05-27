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Росія відновила наступ на Слов'янськ: карта бойових дій на 27 травня

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 08:32
Росія відновила наступ на Слов'янськ: карта бойових дій на 27 травня Фото: українські військові відбивають наступ на Донбасі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на ранок 27 травня 2022 року російські війська відновили наступ на Слов'янськ (Донецька область). Також активний наступ триває на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росія відновила наступ на Слов'янськ: карта бойових дій на 27 травня

Фото: карта бойових дій на 27 травня

Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках немає змін, але зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з Білорусі. Українські сили вживають заходів щодо посилення кордону.

На Сіверському напрямку противник посилює прикриття ділянки кордону в Брянській і Курській областях із залученням до двох батальйонних тактичних груп.

На Слобожанському напрямку російські війська готують особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. При цьому наноситься вогневе ураження і проводиться дистанційне мінування місцевості, на яку можуть висунутися українські війська.

На Харківському напрямку противник зосередив основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій і стримуванні ЗСУ.

Росія відновила наступ на Слов'янськ: карта бойових дій на 27 травня

Фото: ситуація на харківському напрямку

На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій українських позицій і відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.

Росія відновила наступ на Слов'янськ: карта бойових дій на 27 травня

Фото: ситуація на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитися в Лимані.

На Південнобузькому напрямку противник збільшив обстріли підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, проводить інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервів.

Росія відновила наступ на Слов'янськ: карта бойових дій на 27 травня

Фото: ситуація на півдні

В акваторіях Чорного і Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування судноплавства.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 12 атак. Знищено танк, п'ять артилерійських систем, п'ять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52, крилату ракету і БПЛА типу "Орлан-10".

Також винищувач Повітряних сил Збройних сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська продовжують просуватися до Бахмута, але темпи наступу сповільнилися.

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