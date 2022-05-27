Минобороны Британии показало актуальную карту боевых действий в Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту боевых действий в Украине. По состоянию на пятницу, 27 мая, главная линия фронта проходит на востоке и частично юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в Twitter .

Фото: карта боевых действий по состоянию на 27 мая (twitter.com/DefenceHQ)

Также, по данным Минобороны Британии, остается угроза ударов по западным и северным регионам Украины со стороны оккупантов.

Тяжелая ситуация в Луганской и Донецкой областях, в частности, в районе Краматорска.

Украинские военные продолжают отталкивать оккупационные войска к границе в Харьковской области. Также активные боевые действия идут возле Николаева и Херсона.

Согласно обновленной карте, в течение суток ситуация на линии столкновения практически не изменилась.

Напомним, по информации Генерального штаба ВСУ и ISW, оккупанты возобновили наступление на Славянск и в целом на Донецкое направление.

В то же время разведка Британии отмечает, что Россия применяет советские танки Т-62 на юге Украины.

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