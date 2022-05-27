ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны Британии показало актуальную карту боевых действий в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 14:04
Минобороны Британии показало актуальную карту боевых действий в Украине Фото: Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий в Украине (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту боевых действий в Украине. По состоянию на пятницу, 27 мая, главная линия фронта проходит на востоке и частично юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.

Согласно обновленной карте, в течение суток ситуация на линии столкновения практически не изменилась.

Украинские военные продолжают отталкивать оккупационные войска к границе в Харьковской области. Также активные боевые действия идут возле Николаева и Херсона.

Тяжелая ситуация в Луганской и Донецкой областях, в частности, в районе Краматорска.

Также, по данным Минобороны Британии, остается угроза ударов по западным и северным регионам Украины со стороны оккупантов.

Минобороны Британии показало актуальную карту боевых действий в УкраинеФото: карта боевых действий по состоянию на 27 мая (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, по информации Генерального штаба ВСУ и ISW, оккупанты возобновили наступление на Славянск и в целом на Донецкое направление.

В то же время разведка Британии отмечает, что Россия применяет советские танки Т-62 на юге Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Министерство обороны Украины
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада