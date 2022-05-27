Старі радянські танки Т-62 стануть легкою мішенню для ЗСУ, - британська розвідка
Перед Південним угрупуванням військ (ЮГВ) Росії, ймовірно, залишається завдання окупувати Південну територію України. В останні дні Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого зберігання в зону ЮГВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Т-62 майже напевно будуть особливо вразливі для протитанкових засобів, і їх присутність на полі бою підкреслює брак в Росії сучасної боєздатної техніки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.
Росія чинить тиск на Сєвєродонецьк, хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються. Таким чином, Росія не може отримати повний контроль над Донбасом, зазначають у Міноборони Британії.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія перекинула на запорізький напрямок радянські танки Т-62. Танк вироблявся в СРСР з 1962 по 1975 рік і тільки недавно був знятий з консервації в Росії. Причиною цьому може стати те, що війська РФ втратили значну частину своїх сучасних танків і тому їм доводиться використовувати військову техніку радянських часів.
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