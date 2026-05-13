"Флеш" дал неутешительный прогноз относительно сегодняшней атаки РФ

Массированная атака РФ

Напомним, 13 мая российские оккупационные войска начали массированную комбинированную атаку по территории Украины, которая с самого начала сопровождается применением групп ударных беспилотников и угрозой ракетных ударов.

Как писало РБК-Украина, враг утром задействовал десятки дронов, атакуя регионы Украины волнами. Впоследствии стало известно, что вражеские БПЛА добрались до западных областей, где также фиксировали звуки взрывов и работу средств противовоздушной обороны.

Одновременно с этим в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки дронов, которые заходили на столицу с северного направления.

По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия начала длительную серию ударов по критической инфраструктуре, энергетическим объектам и зданиям органов власти. Военная разведка предупреждала, что нынешняя атака является сложной по структуре и предусматривает несколько последовательных волн, во время которых враг намерен задействовать не только беспилотники, но и значительное количество ракетного вооружения.

Такая тактика направлена на истощение украинской системы ПВО и нанесение максимальных разрушений объектам жизнеобеспечения.

Военное командование и власти настойчиво призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, не снимать работу сил обороны и находиться в укрытиях до официального сообщения об отбое угрозы.