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Минобороны изменило правила для использования дронов: теперь все проще

Четверг 17 июля 2025 10:34
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Минобороны изменило правила для использования дронов: теперь все проще Фото: Минобороны упростило правила для использования дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министерство обороны Украины упростило правила использования беспилотников во время войны, отменив ряд устаревших требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Украины.

Отмечается, что изменения утвердили в четыре основных приказа, и они будут действовать на период военного положения и еще три месяца после его завершения.

Теперь большинство бюрократических процедур для операторов дронов отменено. В частности:

  • не применяются обязательные правила выполнения полетов для дронов разового использования, а также для аппаратов класса "микро" (до 2 кг, например Mavic 3) и "мини" (до 15 кг, типа DJI Matrice 300);
  • нет необходимости вносить большинство БпАК (беспилотный авиационный комплекс) в государственный реестр воздушных судов;
  • отменена летно-врачебная экспертиза для операторов дронов I класса - теперь допуск предоставляет командир части;
  • правила медицинского обеспечения полетов не распространяются на экипажи беспилотников I класса.

Как пояснил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, обновления позволяют военным быстрее применять современные технологии без лишней бюрократии.

"Условия фронта меняются быстро, и мы работаем над тем, чтобы военные имели больше свободы в применении современных технологий, - сказал он.

В то же время руководитель Офиса изменений МОУ Юлия Марушевская подчеркнула, что предыдущие правила были приняты до полномасштабной войны и не соответствовали современным реалиям.

"Некоторые требования даже создавали риски, например, обязанность размещать контактные данные операторов на дронах", - сообщила она.

Обновления подготовили МОУ вместе с Главным управлением государственной авиации и Командованием Сил беспилотных систем ВСУ.

Новый этап борьбы с дронами

Напомним, 10 июля в Риме президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". По его словам, украинская промышленность может их массово производить, но для этого нужны деньги.

Вице-премьер - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у Украины есть технические решения по производству перехватчиков дронов.

Кроме того, по его словам, производители работают над технологиями против реактивных дронов.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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