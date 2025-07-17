Минобороны изменило правила для использования дронов: теперь все проще

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Украины.

Отмечается, что изменения утвердили в четыре основных приказа, и они будут действовать на период военного положения и еще три месяца после его завершения.

Теперь большинство бюрократических процедур для операторов дронов отменено. В частности:

не применяются обязательные правила выполнения полетов для дронов разового использования, а также для аппаратов класса "микро" (до 2 кг, например Mavic 3) и "мини" (до 15 кг, типа DJI Matrice 300);

нет необходимости вносить большинство БпАК (беспилотный авиационный комплекс) в государственный реестр воздушных судов;

отменена летно-врачебная экспертиза для операторов дронов I класса - теперь допуск предоставляет командир части;

правила медицинского обеспечения полетов не распространяются на экипажи беспилотников I класса.

Как пояснил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, обновления позволяют военным быстрее применять современные технологии без лишней бюрократии.

"Условия фронта меняются быстро, и мы работаем над тем, чтобы военные имели больше свободы в применении современных технологий, - сказал он.

В то же время руководитель Офиса изменений МОУ Юлия Марушевская подчеркнула, что предыдущие правила были приняты до полномасштабной войны и не соответствовали современным реалиям.

"Некоторые требования даже создавали риски, например, обязанность размещать контактные данные операторов на дронах", - сообщила она.

Обновления подготовили МОУ вместе с Главным управлением государственной авиации и Командованием Сил беспилотных систем ВСУ.