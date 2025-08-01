Минобороны изменило подход к поставкам дронов ВСУ: Шмыгаль раскрыл детали

С начала года Минобороны передало на фронт более миллиона FPV-дронов. Чтобы ускорить и усовершенствовать поставки, введены новые подходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"С начала года Минобороны поставило для нужд Вооруженных Сил Украины уже более 1 млн FPV-дронов", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что для того, чтобы дроны поступали на фронт быстрее и в нужном количестве, Минобороны внедряет новые подходы.
В частности это рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик.
"Контрактуем производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов к требованиям ТТХ", - сказал Шмыгаль.
По словам министра, это позволяет привлечь широкий круг производителей к закупкам, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro.
Еще одним нововведением этого года стал DOT-Chain Defence.
"Цифровой маркетплейс, где подразделения сами выбирают нужные дроны. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Платформа уже работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад", - подчеркнул он.
По словам Шмыгаля, приоритет Украины - развивать эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками.
"Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач", - подытожил министр.
Заметим, что Минобороны Украины запустило новую цифровую систему ранее в этом месяце. Она предназначена для поставки вооружения для ВСУ.
Как сообщалось, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.
Сейчас система работает с FPV-дронами, но дальше охватит и другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.
Подробнее об этой системе, можно узнать в материале РБК-Украина.
На сегодня 11 компаний уже интегрированы в маркетплейс DOT-Chain Defence. Подробнее ознакомиться с их списком можно в материале РБК-Украина.
Стоит добавить также и то, что на этой неделе стало известно, чтоУкраина частично будет покрывать кредиты производителям дронов и РЭБ.