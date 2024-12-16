В Минобороны заявили о рекордных потерях у врага, но речь не о живой силе

По данным Минобороны, в субботу, 14 декабря, российская армия потеряла наибольшее количество автотехники с начала широкомасштабного вторжения

В тот день украинские защитники уничтожили и подбили 181 автомобиль врага. Речь идет о грузовиках различного назначения и легкой автомототехнике.

Перед этим наибольшие потери были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие "отминусовали" 179 единиц автомобилей оккупантов различного назначения.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российская армия уже потеряла 763 510 солдат. Кроме этого украинские военные уничтожили 19 736 бронированных машин и 9 563 танков.

В частности, по состоянию на утро 16 декабря было ликвидировано 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов.

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что более тысячи россиян каждый день добровольно подписывают контракт с Минобороны РФ. По его словам, они отправляются на военную службу.