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"Идут добровольно": Путин рассказал, сколько россиян отправляет на войну каждый день

Понедельник 16 декабря 2024 13:07
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"Идут добровольно": Путин рассказал, сколько россиян отправляет на войну каждый день Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Более тысячи россиян каждый день добровольно подписывают контракт с Минобороны РФ. Они отправляются на военную службу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Как заявил Путин, россияне подписывают контракты с Минобороны РФ для того, чтобы защищать Росію.

"В этом году каждый день в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт", - заявил Путин.

Диктатор сказал, что России необходимо и в дальнейшем расширять военное и техническое сотрудничество с партнерами и союзниками. При этом такими партнерами он считает большинство стран мира.

Впоследствии Путин заявил, что якобы в этом году более 430 тысяч россиян добровольно подписали контракт с российским Минобороны. Это на 130 тысяч больше чем в предыдущем году.

Мобилизация в российскую армию

Ранее РБК-Украина писало о том, что российские захватчики ежедневно проводят рейды по общественным местам и фильтрационные мероприятия на блокпостах в оккупированном Мариуполе. Целью таких "облав" является, в частности, мобилизация местных жителей.

При этом, весной этого года, британская разведка информировала, что РФ набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это дает ей возможность покрывать потери и продолжать войну против Украины.

В то же время глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что РФ продолжает увеличивать численность своей армии, и создавать новые бригады для войны против Украины.

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