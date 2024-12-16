У Міноборони заявили про рекордні втрати у ворога, але мова не про живу силу

За даними Міноборони, у суботу, 14 грудня, російська армія втратила найбільшу кількість автотехніки з початку широкомасштабного вторгнення

Того дня українські захисники знищили та підбили 181 автомобіль ворога. Йдеться про вантажівки різного призначення та легку автомототехніку.

Перед цим найбільші втрати було зафіксовано 15 березня 2022 року. Тоді українські військовослужбовці "відмінусували" 179 одиниць автомобілів окупантів різного призначення.

Втрати Росії в України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в України російська армія вже втратила 763 510 солдатів. Окрім цього українські військові знищили 19 736 броньованих машин та 9 563 танків.

Зокрема, станом на ранок 16 грудня було ліквідовано 1070 солдатів, 29 бойових броньованих машин і 16 безпілотних літальних апаратів.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що більше тисячі росіян кожного дня добровільно підписують контракт із Міноборони РФ. За його словами, вони відправляються на військову службу.