Украине оказывают военную помощь восемь международных коалиций, - Минобороны

Военную помощь Украине оказывают восемь международных коалиций. В состав каждой входят от 14 до 21 страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины действует восемь коалиций возможностей для оказания эффективной помощи в соответствии с конкретными потребностями Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в сентябре 2023 года формат оказания международной помощи Украине трансформировался в так называемый "Рамштайн 2.0".

Это означает, что союзники Украины переходят к оказанию военной помощи преимущественно не на двусторонней основе, а в деятельности соответствующих коалиций. Их целью является усиление координации, систематизации и, как следствие, увеличение объемов международной военной помощи.

Все потребности Сил обороны Украины в вооружении, военной технике и подготовке личного состава разделены по 8 направлениям коалиций:

авиационных возможностей (14 стран);

морских возможностей (18 стран);

интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (14 стран);

артиллерии (14 стран);

бронетанковой техники и маневренности (14 стран);

дронов (16 стран);

разминирования (21 страна);

ИТ (17 стран).

Отмечается, что каждую коалицию возглавили страны-лидеры, которые координируют их работу. В то же время некоторые союзники взяли на себя ведущие обязательства сразу в нескольких коалициях.

Например, США являются лидером Коалиции авиационных возможностей и Коалиции артиллерии, Франция - Коалиции интегрированной ПВО и ПРО и Коалиции артиллерии, Германия - Коалиции бронетанковой техники и маневренности и Коалиции интегрированной ПВО и ПРО, Великобритания - Коалиции морских возможностей и Коалиции дронов.

Также странами-лидерами в различных коалициях стали: Дания, Эстония, Италия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша и Эстония.

Кроме того, постоянно продолжается работа над привлечением новых стран к участию в коалициях.

Франция, кроме председательства в вышеупомянутых коалициях, присоединилась еще к 5 инициативам. Чехия, Испания, Швеция и Дания также стали участниками 6 коалиций, в частности Коалиции интегрированной ПВО и ПРО.

Бельгия и Греция присоединились к 5 коалициям, в том числе к Коалиции авиационных возможностей.

"Конечной целью всех коалиций является вклад в развитие будущей структуры Сил обороны, обеспечение западной техникой и вооружением. Кроме этого, работа в коалициях предусматривает усиление совместимости с НАТО, что приближает нас к членству в Альянсе", - отметили в Минобороны.