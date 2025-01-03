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В Украине появится цифровой рейтинг командиров. В Минобороны рассказали подробности

Украина, Пятница 03 января 2025 13:38
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В Украине появится цифровой рейтинг командиров. В Минобороны рассказали подробности Фото: в Украине появится цифровой рейтинг командиров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, с января правительство поддержало постановление, согласно которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в Армия+.

"Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное - без всяких бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение с боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб", - рассказала Черногоренко.

Таким образом, как пояснила замминистра, будет создан большой единый дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом.

"Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь", - констатировала она.

Приложение Армия+

Приложение Армия+ является аналогом приложения Резерв+ только для военнослужащих.

В Украине Армия+ официально запустили в августе прошлого года. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.

Приложение включает в себя оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг. По данным Минобороны, впоследствии в Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных.

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