В Украине появится цифровой рейтинг командиров. В Минобороны рассказали подробности
В Украине появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
По ее словам, с января правительство поддержало постановление, согласно которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в Армия+.
"Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное - без всяких бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение с боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб", - рассказала Черногоренко.
Таким образом, как пояснила замминистра, будет создан большой единый дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом.
"Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь", - констатировала она.
Приложение Армия+
Приложение Армия+ является аналогом приложения Резерв+ только для военнослужащих.
В Украине Армия+ официально запустили в августе прошлого года. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.
Приложение включает в себя оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг. По данным Минобороны, впоследствии в Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.