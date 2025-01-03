В Украине появится цифровой рейтинг командиров. В Минобороны рассказали подробности

В Украине появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

По ее словам, с января правительство поддержало постановление, согласно которому командиры будут подавать отчеты о поражении врага в Армия+.

"Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное - без всяких бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение с боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб", - рассказала Черногоренко.

Таким образом, как пояснила замминистра, будет создан большой единый дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом.

"Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо изготавливать и поставлять в первую очередь", - констатировала она.