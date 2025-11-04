RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий: кто в ОПК получит 100% брони

Фото: Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны Украины утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.

Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Критерии, которым должны соответствовать критически важные предприятия в сфере ОПК и которые, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников следующие:

  • Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.
  • Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".
  • Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Как получить статус важных для предприятий ОПК

Предприятия ОПК, которые не соответствуют указанным критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:

  • Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.
  • Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.
  • Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.
  • Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.
  • Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.
  • Осуществление производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

В случае соответствия как минимум двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76, такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.

 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения.

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПКБронирование от мобилизации