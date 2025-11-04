Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий: кто в ОПК получит 100% брони

В Минобороны Украины утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.
Отмечается, что ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.
Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.
Критерии, которым должны соответствовать критически важные предприятия в сфере ОПК и которые, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников следующие:
Предприятия ОПК, которые не соответствуют указанным критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:
В случае соответствия как минимум двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76, такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения.
Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.