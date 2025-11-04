Міноборони затвердило критерії для критично важливих підприємств: хто в ОПК отримає 100% броні

Зазначається, що раніше зазначені функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств.

Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів.

Критерії, яким мають відповідати критично важливі підприємства у сфері ОПК та які, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.

Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року №262 "Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони".

Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Як отримати статус важливих для підприємств ОПК

Підприємства ОПК, які не відповідають зазначеним критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони.

Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.

Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.

Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.

Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76, такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.