Міноборони затвердило критерії для критично важливих підприємств: хто в ОПК отримає 100% броні

У Міноборони України затвердили критерії, за якими здійснюється визначення критично важливих підприємств у сфері ОПК, що надає їм право бронювати до 100% персоналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.
Зазначається, що раніше зазначені функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств.
Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів.
Критерії, яким мають відповідати критично важливі підприємства у сфері ОПК та які, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників наступні:
Підприємства ОПК, які не відповідають зазначеним критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:
У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76, такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану.
Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.