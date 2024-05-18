Минобороны запустило е-очередь в ТЦК: как записаться

"Начинаем тестирование нового сервиса от Минобороны - электронной очереди в ТЦК и СП", - сообщили в Минобороны.

По данным министерства, предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК. В настоящее время тестирование проходит в отдельных центрах

Киев,

Харькова,

Одессы,

Днепра,

Печаль,

Винница,

Кропивницкого.

Полный список заведений, куда можно записаться с помощью электронной очереди, можно найти по ссылке.

Как записаться в е-очередь

Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.

Введите персональные данные для записи.

Подтвердите телефонный номер.

Получите сообщение с датой и временем визита.

Минобороны объяснило, что это только начало, и в дальнейшем данная услуга будет доступна все большему количеству ТЦК.