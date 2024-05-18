Минобороны запустило е-очередь в ТЦК: как записаться

С сегодняшнего дня в Украине заработала электронная очередь для записи в ТЦК. Сейчас программа тестируется, поэтому работает только в некоторых регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .
"Начинаем тестирование нового сервиса от Минобороны - электронной очереди в ТЦК и СП", - сообщили в Минобороны.
По данным министерства, предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК. В настоящее время тестирование проходит в отдельных центрах
Полный список заведений, куда можно записаться с помощью электронной очереди, можно найти по ссылке.
Минобороны объяснило, что это только начало, и в дальнейшем данная услуга будет доступна все большему количеству ТЦК.
Сегодня, 18 мая, официально вступил в силу новый закон о мобилизации. РБК-Украина объяснила, что изменилось в процессе мобилизации и есть ли штрафы для уклоняющихся. Более подробно об этом можно узнать в материале.
Мы также сообщали, что с сегодняшнего дня украинцы могут обновить военные данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПах.
Кроме того, обновить свои данные можно также через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+. В общем, согласно новому закону, украинцы имеют 60 дней на обновление данных удобным для них способом.
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