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Минобороны запустило е-очередь в ТЦК: как записаться

Фото: Минобороны запустило е-очередь в ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С сегодняшнего дня в Украине заработала электронная очередь для записи в ТЦК. Сейчас программа тестируется, поэтому работает только в некоторых регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Начинаем тестирование нового сервиса от Минобороны - электронной очереди в ТЦК и СП", - сообщили в Минобороны.

По данным министерства, предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК. В настоящее время тестирование проходит в отдельных центрах

  • Киев,
  • Харькова,
  • Одессы,
  • Днепра,
  • Печаль,
  • Винница,
  • Кропивницкого.

Полный список заведений, куда можно записаться с помощью электронной очереди, можно найти по ссылке.

Как записаться в е-очередь

  • Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
  • Введите персональные данные для записи.
  • Подтвердите телефонный номер.
  • Получите сообщение с датой и временем визита.

Минобороны объяснило, что это только начало, и в дальнейшем данная услуга будет доступна все большему количеству ТЦК.

 

Новый закон о мобилизации

Сегодня, 18 мая, официально вступил в силу новый закон о мобилизации. РБК-Украина объяснила, что изменилось в процессе мобилизации и есть ли штрафы для уклоняющихся. Более подробно об этом можно узнать в материале.

Мы также сообщали, что с сегодняшнего дня украинцы могут обновить военные данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПах.

Кроме того, обновить свои данные можно также через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+. В общем, согласно новому закону, украинцы имеют 60 дней на обновление данных удобным для них способом.

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