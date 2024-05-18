Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись

Новий закон про мобілізацію

Сьогодні, 18 травня, офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. РБК-Україна пояснило, що змінилося у процесі мобілізації та чи є штрафи для ухилянтів. Детальніше про це можна дізнатись у матеріалі.

Ми також повідомляли, що відсьогодні українці можуть оновити військові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах.

Крім того, оновити свої дані можна також через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+. Загалом згідно з новим законом, українці мають 60 днів на оновлення даних зручним для них способом.

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