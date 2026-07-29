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В Міноборони з'явився заступник зі збереження людського капіталу

21:14 29.07.2026 Ср
2 хв
За що відповідатиме новий заступник?
aimg Марія Науменко
В Міноборони з'явився заступник зі збереження людського капіталу Фото: заступниця міністра оборони України зі збереження людського капіталу Любов Галан (facebook.com/liubov.halan)
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Правозахисницю Любов Галан призначили заступницею міністра оборони зі збереження людського капіталу. Вона відповідатиме за новий напрям роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара, до сфери відповідальності Любові Галан увійдуть:

  • ефективне комплектування Сил оборони;
  • кар'єрний розвиток військовослужбовців;
  • соціальний захист військових та їхніх родин;
  • підготовка особового складу;
  • медичне забезпечення військовослужбовців;
  • удосконалення нормативної бази, яка визначає права та обов'язки військових і має захищати їх від свавілля.

Крім того, вона працюватиме над удосконаленням нормативної бази, яка визначає права та обов'язки військових, а також має забезпечити їхній захист від можливих зловживань.

За словами Хмари, Любов Галан має значний досвід у сфері захисту прав військовослужбовців. Вона є співзасновницею та керувала Правозахисним центром для військовослужбовців "Принцип".

"Її досвід важливий для системних змін, які мають відчувати військові", - наголосив виконувач обов'язків міністра оборони.

Він додав, що головною метою кадрових змін є створення більш ефективної системи роботи Міністерства оборони, яка швидше реагуватиме на потреби Сил оборони України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів також призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Він відповідатиме за розвиток співпраці з міжнародними партнерами, реалізацію спільних проєктів, взаємодію з ЄС і НАТО, а також залучення фінансування, постачання озброєння та підтримку розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

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Міністерство оборони України Україна Євгеній Хмара
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