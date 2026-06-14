Минобороны определило, кто будет первым в очереди на увольнение из армии

Кто в приоритете

В оборонном ведомстве сообщили, что по заданию президента Владимира Зеленского уже до конца 2026 года начнется постепенное увольнение со службы тех, кто находится в армии с 2014 и 2022 годов.

В первую очередь это будет касаться военнослужащих с наибольшей выслугой лет и наибольшим временем, проведенным непосредственно на боевых позициях.