Минобороны отреагировало на подтверждение РФ гибели своих полковников под Бахмутом

Так в украинском министерстве отреагировали на официальное признание российской стороной факта гибели под Бахмутом двух полковников ВС РФ.

"А как насчет подтверждения еще около 200 000 оккупантов, которые также были уничтожены в Украине", - говорится в публикации.

Перед этим в воскресенье в Минобороны РФ на брифинге заявили о боевых потерях высокопоставленных российских военных чиновников. В частности, там рассказали, что командиры были убиты на поле боя в Донецкой области возле Бахмута, при этом не уточнили, когда именно это произошло.

Речь идет о командире 4-й мотострелковой бригады ВС РФ полковнике Вячеславе Макарове, и полковнике Евгении Бровко, заместителе командира армейского корпуса по военно-политической работе.

В Минобороны РФ заявили, что первый руководил действиями личного состава и находился на другом участке "отражения атак противника", а второй погиб от осколочных ранений.

Также в российском ведомстве рассказали якобы об отражении "массированных попыток" ВСУ прорвать оборону войск РФ к северу и югу Бахмута.