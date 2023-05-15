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Минобороны отреагировало на подтверждение РФ гибели своих полковников под Бахмутом

Фото: в Минобороны РФ высказались о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны РФ подтвердило гибель двух полковников в районе Бахмута Донецкой области, где войска страны-агрессора продолжают попытки захватить украинский город. При этом в российском ведомстве умолчали об огромном количестве своих потерь в Украине в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Украины.

Так в украинском министерстве отреагировали на официальное признание российской стороной факта гибели под Бахмутом двух полковников ВС РФ.

"А как насчет подтверждения еще около 200 000 оккупантов, которые также были уничтожены в Украине", - говорится в публикации.

Перед этим в воскресенье в Минобороны РФ на брифинге заявили о боевых потерях высокопоставленных российских военных чиновников. В частности, там рассказали, что командиры были убиты на поле боя в Донецкой области возле Бахмута, при этом не уточнили, когда именно это произошло.

Речь идет о командире 4-й мотострелковой бригады ВС РФ полковнике Вячеславе Макарове, и полковнике Евгении Бровко, заместителе командира армейского корпуса по военно-политической работе.

В Минобороны РФ заявили, что первый руководил действиями личного состава и находился на другом участке "отражения атак противника", а второй погиб от осколочных ранений.

Также в российском ведомстве рассказали якобы об отражении "массированных попыток" ВСУ прорвать оборону войск РФ к северу и югу Бахмута.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о продолжении продвижения Сил обороны Украины на Бахмутском направлении в районах пригорода, и что бойцам ВСУ удалось захватить более 10 позиций российских оккупантов.

Перед этим Маляр сообщала, что ВСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

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