Міноборони відреагувало на підтвердження РФ загибелі своїх полковників під Бахмутом

Так, в українському міністерстві відреагували на офіційне визнання російською стороною факту загибелі під Бахмутом двох полковників ЗС РФ.

"А як щодо підтвердження ще близько 200 000 окупантів, які також були знищені в Україні", - йдеться у публікації.

Перед цим у неділю в Міноборони РФ на брифінгу заявили про бойові втрати високопоставлених російських військових чиновників. Зокрема, там розповіли, що командири були вбиті на полі бою в Донецькій області біля Бахмута, при цьому не уточнили, коли саме це сталося.

Йдеться про командира 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ полковника В'ячеслава Макарова, і полковника Євгена Бровка, заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи.

У Міноборони РФ заявили, що перший керував діями особового складу та перебував на іншій ділянці "відбиття атак противника", а другий загинув від осколкових поранень.

Також у російському відомстві розповіли нібито про відбиття "масованих спроб" ЗСУ прорвати оборону військ РФ на північ та південь Бахмута.