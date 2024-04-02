В Минобороны ответили, будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного

В законе о е-кабинете военнобязанного, который сегодня, 2 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский, нет норм о вручении повесток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в эфире телемарафона.
"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", - отметила Черногоренко.
По ее словам, е-кабинет военнообязанного необходим исключительно для обновления данных.
Напомним, сегодня, 2 апреля, президент Украины подписал закон, который предусматривает запуск в стране е-кабинета военнообязанного.
Сам закон приняли еще в январе этого года.
Как объясняла ранее Черногоренко, на первом этапе запуска такого е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. Для этого предоставят временные рамки.
После этого ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.
Повестки в е-кабинете могут появиться в том случае, если Рада примет законопроект о мобилизации с соответствующей нормой, уточняла замминистра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.