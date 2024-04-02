RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны ответили, будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного

Иллюстративное фото: стало известно, будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В законе о е-кабинете военнобязанного, который сегодня, 2 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский, нет норм о вручении повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в эфире телемарафона.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", - отметила Черногоренко. 

По ее словам, е-кабинет военнообязанного необходим исключительно для обновления данных. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 апреля, президент Украины подписал закон, который предусматривает запуск в стране е-кабинета военнообязанного.

Сам закон приняли еще в январе этого года.

Как объясняла ранее Черногоренко, на первом этапе запуска такого е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. Для этого предоставят временные рамки.

После этого ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.

Повестки в е-кабинете могут появиться в том случае, если Рада примет законопроект о мобилизации с соответствующей нормой, уточняла замминистра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныПризыв в армиюВойна России против УкраиныМобилизация в УкраинеПовестки