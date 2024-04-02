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У Міноборони відповіли, чи будуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного

Ілюстративне фото: стало відомо, чи будуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У законі про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, немає норм про вручення повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", - зазначила Черногоренко.

За її словами, е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, президент України підписав закон, який передбачає запуск у країні е-кабінету військовозобов'язаного.

Сам закон ухвалили ще у січні цього року.

Як пояснювала раніше Черногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Для цього нададуть часові рамки.

Після цього ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Повістки у е-кабінеті можуть з'явитися в тому випадку, якщо Рада прийме законопроект про мобілізацію з відповідною нормою, уточнювала заступник міністра.

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