Минобороны расширило сеть сертифицированных школ операторов БПЛА

В начале октября Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект сертификации школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За первые недели проекта сертификаты получили 33 организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Проект направлен на совершенствование подходов к подготовке будущих операторов, инструкторов и внешних экипажей БПЛА и беспилотных авиационных комплексов (БПАК) для Вооруженных Сил Украины.

"Воевать должны дроны, а люди - управлять ими с безопасного расстояния," - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко.

Он отметил, что в условиях современной войны управление беспилотниками становится не просто хобби, а необходимостью. Рост количества подразделений, использующих беспилотные системы, увеличивает спрос на квалифицированных операторов, что требует расширения сети сертифицированных школ.

Процедура сертификации

Процесс сертификации школ организован Главным управлением государственной авиации Украины. Комиссия из представителей управления в течение пяти дней рассматривает заявки организаций и принимает решение о выдаче сертификата или аргументированном отказе.

Сертифицированные школы сотрудничают с учебными центрами Вооруженных Сил Украины, привлекая их представителей к проведению практических экзаменов. Выпускники, успешно сдавшие экзамены, получают сертификаты с рекомендациями по присвоению военно-учетной специальности (ВУС).

Подготовка военных и гражданских

Военнослужащие, проходящие обучение в сертифицированных школах, могут получить ВУС сразу после экзамена. Гражданские выпускники смогут получить специальность только после получения статуса военнослужащего и прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Важным элементом является ведение реестров сертифицированных школ и их выпускников, что позволит Силам обороны Украины эффективно использовать потенциал подготовленных операторов для выполнения задач с применением беспилотных систем.

Внедрение сертификации подчеркивает стремление Украины к системному развитию беспилотных технологий, которые являются неотъемлемой частью современной войны и обороноспособности страны.