Минобороны сертифицировало первую школу операторов БПЛА: что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

По упрощенной процедуре разрешение получила киевская Global Drone Academy, которая теперь сможет не только обучать управлению дронами, но и официально предоставлять выпускникам военно-учетную специальность. Это означает, что выпускники школы получат возможность служить в армии по конкретной специальности, связанной с управлением БПЛА.

Это событие произошло в рамках нового экспериментального проекта, который был утвержден Кабинетом министров Украины две недели назад. Проект предусматривает упрощенную сертификацию частных школ операторов БПЛА для повышения качества обучения и увеличения количества квалифицированных специалистов в этой области. Теперь частные компании, предоставляющие образовательные услуги в сфере беспилотных технологий, должны соответствовать четким требованиям и критериям, установленным Министерством обороны.

Global Drone Academy начала свою деятельность в 2022 году и за это время выпустила более 3 700 операторов БПЛА. Среди ее выпускников - военнослужащие специальных подразделений ССО, ГУР, СБУ и ВСУ. Школа специализируется на обучении как военных, так и гражданских лиц, предоставляя практические навыки управления дронами, которые имеют важное значение на поле боя.

Инициатива сертификации частных школ, таких как Global Drone Academy, направлена на ускорение подготовки высококвалифицированных операторов дронов. Ведь беспилотные летательные аппараты играют ключевую роль в современной войне, в частности в разведке, наблюдении за противником, корректировке артиллерийского огня и выполнении боевых задач. Нехватка квалифицированных операторов БПЛА - одна из проблем, которую пытается решить эта программа.