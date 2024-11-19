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Британия выделила около 9,5 млн долларов на дроны для Украины

Лондон, Вторник 19 ноября 2024 16:47
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Британия выделила около 9,5 млн долларов на дроны для Украины Иллюстративное фото: Британия выделила средства на закупку дронов для украинских воинов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия выделила на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов (более 9,5 млн долларов). Их потратят на закупку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные беспилотники, которые будут инвестированы через коалицию беспилотников, возглавляемую Великобританией и Латвией", - сказано в сообщении правительства.

В ведомстве уточнили, что средства на дроны для Украины выделили из ежегодного фонда финансирования в размере 3 млрд фунтов стерлингов (более 3,8 млрд долларов).

При этом правительство подчеркивает, что коалиция беспилотников получит еще 16 млн фунтов стерлингов (более 20 млн долларов). В частности, деньги выделили:

  • Германия (10 млн фунтов или 12 млн 700 тысяч долларов);
  • Канада (3 млн фунтов или 3 млн 800 тысяч долларов);
  • Люксембург (3 млн фунтов или 3 млн 800 тысяч долларов).

Таким образом, всего фонд коалиции дронов составит 67 млн фунтов (более 85 млн долларов), включая 15 млн фунтов от Великобритании (более 19 млн долларов).

Фонд коалиции дронов

Напомним, о создании фонда коалиции дронов стало известно еще в июле. Средства оттуда используют для закупки беспилотников и их дальнейшей отправки украинским защитникам.

На момент создания фонда туда обязались внести около 45 млн евро.

В Минобороны Британии подчеркивали, что цель коалиции беспилотников - передать Украине миллион FPV-дронов.

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